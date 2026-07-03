Video: Grandes inundaciones azotan el Caribe del país

Las fuertes lluvias, provocadas por el paso de la onda tropical número 19, han generado inundaciones masivas en varias comunidades del Caribe costarricense, especialmente en la provincia de Limón.

Los desbordamientos de ríos, derrumbes y vehículos atrapados forman parte de las devastadoras consecuencias que se reportan en la zona.

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) decretó alerta verde en todo el territorio nacional y habilitó albergues en San Carlos, Sarapiquí y Siquirres, donde se han realizado evacuaciones preventivas. Los cuerpos de rescate se mantienen desplegados para atender la emergencia.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) cerró la Ruta 32 debido a los intensos aguaceros y a un derrumbe en el sector de Espabel. Se evalúa la reapertura del paso, mientras se recomienda utilizar rutas alternas por Turrialba o Barablanca.

Las autoridades instan a la población a mantenerse atenta a la información oficial, evitar cruzar ríos crecidos y alejarse de zonas de riesgo. Se anticipa que las lluvias continúen durante el fin de semana, afectando diversas regiones del país.