Video: Gatilleros atacan casa en Cartago y uno termina muerto por su propio cómplice

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) investiga un homicidio ocurrido la tarde de este jueves, en Oreamuno de Cartago, donde dos gatilleros atacaron a balazos una vivienda y, en medio del tiroteo, uno de ellos murió tras ser impactado por su propio acompañante.



El hecho se registró a eso de las 3:40 p. m. en el sector de El Bosque.

Según la Policía Judicial, los sujetos llegaron hasta una vivienda y abrieron fuego en reiteradas ocasiones contra el inmueble. Durante la balacera, uno de los atacantes resultó herido y fue declarado fallecido por paramédicos de la Cruz Roja al llegar al sitio.



En un video (ver adjunto) que circula sobre el caso se observa a un hombre disparando desde la calle hacia la casa, cuando otro de los atacantes se cruza en la línea de fuego, siendo impactado en múltiples ocasiones por su acompañante, quien huyó del lugar dejándolo tendido en la vía.

"Agentes del OIJ de Cartago acudieron a la escena y detallaron que el cuerpo presentaba heridas de arma de fuego en la cabeza, hombros, ingle, nalgas y piernas.

"En el lugar se ubicaron casquillos de arma calibre 9 milímetros y 5.56. La víctima, cuya identidad aún no ha sido confirmada, fue remitida a la Morgue Judicial", dijo la Policía Judicial.

El caso permanece en investigación para determinar la causa exacta de los hechos e identificar a los responsables.

Según cifras del OIJ, en lo que va del año se contabilizan 604 homicidios en el país, 14 menos que en el mismo periodo de 2024.

