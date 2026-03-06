Video: Fuego consume varios ranchos en precario Las Tablas en Alajuelita

Un incendio consumió varias estructuras tipo rancho, la mañana de este viernes, en el precario Las Tablas, en Alajuelita, San José.



La emergencia fue reportada a las 7:50 a. m., según información confirmada por el Benemérito Cuerpo de Bomberos, cuyos equipos se desplazaron al sitio para atender el incidente.



De acuerdo con el reporte preliminar, el fuego afecta aproximadamente 300 metros cuadrados en varias viviendas humildes ubicadas en la zona. Las estructuras afectadas corresponden a construcciones de tipo mixto.



Para la atención de la emergencia, el Cuerpo de Bomberos movilizó cinco unidades que trabajan en el lugar para controlar el incendio y evitar su propagación a otras estructuras cercanas.



Las autoridades continúan con las labores en el sitio mientras se evalúan las afectaciones ocasionadas por el siniestro.