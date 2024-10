Video: En presencia de madre con bebé en brazos, ladrón asalta empresa de telefonía en Siquirres

El OIJ de Siquirres investiga el asalto ocurrido la mañana de este lunes en una sucursal de una empresa de telefonía.



Se llevaron celulares por un monto que no fue confirmado por las autoridades.

Con pistola en mano, el delincuente amenazó a los empleados y los hizo acostarse en el piso boca abajo (ver video adjunto de Telenoticias).

Tras varios minutos, el sospechoso logró llevarse en una bolsa al menos 25 celulares con un valor de al menos ₡10 millones.

“Más allá de cómo actuó la persona que fue víctima de violencia, es que tiene que existir un llamado de atención para las autoridades, esto solo se soluciona con un enfoque multidimensional, si las personas actuaron bien o mal, si no ponen resistencia, ese no es el foco de atención, cuáles son las causas de la criminalidad, no hay un solo día de la semana que no se estén comunicando malas noticias”, explicó Tania Molina, criminóloga.

El OIJ de Siquirres está tras la pista del sujeto, quien supuestamente se hacía acompañar de otro hombre que lo esperaba afuera del local comercial.

Cualquier información que usted tenga sobre el caso puede brindarla de forma confidencial al 800-8000-645.