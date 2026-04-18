Video: En 10 segundos sicarios asesinaron a dos hombres en San Sebastián

10 segundos fueron suficientes para que dos sicarios abordo de una motocicleta asesinaran a dos hombres en Cañada Sur de San sebastián, San José.



El video donde se registra el doble homicidio fue difundido por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). El ataque se dio en un lavacar.



El hecho ocurrió la noche del 26 de enero de este 2026. De acuerdo con la investigación, los atacantes actuaron en cuestión de segundos, disparando directamente contra las víctimas antes de darse a la fuga.



Una de las víctimas mortales fue identificada con el apellido Monge, de 46 años, conocido con los alias de “Pelón” o “Tito”. Este hombre contaba con antecedentes policiales por tenencia de droga, tentativa de robo, robo agravado y simple, venta de droga, extorsión y portación ilícita de arma permitida.



La segunda víctima fue identificada con el apellido Sánchez, de 60 años, quien también era conocido por las autoridades.



En el ataque resultó herido un hombre de apellido Rodríguez, de 36 años, quien fue trasladado en condición delicada a un centro médico. Este también registra antecedentes por tenencia de droga y violencia física.



Las autoridades investigan si el móvil del doble homicidio estaría relacionado con una disputa territorial entre grupos criminales conocidos como “Los Lara” y un sujeto apodado “Pioja”.



Según las autoridades, se trata de estructuras delictivas cuyos líderes continúan operando y girando órdenes desde centros penitenciarios.



El OIJ solicita la colaboración de la ciudadanía para brindar cualquier información de forma confidencial al número 800-8000-645.