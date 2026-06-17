Video: Empleado armado frustra asalto en farmacia de Liberia

La tarde de este martes, oficiales de la Fuerza Pública y la Policía Municipal de Liberia atendieron un intento de asalto en una farmacia, ubicada en el centro de la ciudad.

Según el reporte policial, dos sujetos llegaron en motocicleta y, con arma en mano, intentaron robar el establecimiento.

Como se aprecia en el video adjunto, uno de los empleados, presente en el lugar, y quien, al parecer, es portador legal de armas, repelió el ataque e impactó en al menos cuatro ocasiones a uno de los asaltantes.

Los dos sujetos lograron huir del sitio, y de inmediato la policía desplegó un operativo de rastreo en la zona.

Minutos después, un hombre con una herida de bala ingresó a la Clínica de Bagaces para recibir atención médica. De manera preliminar, se indicó que el sujeto coincide con las características de uno de los individuos que supuestamente participó en el asalto.

Actualmente, permanece bajo custodia policial mientras se realizan las investigaciones correspondientes.