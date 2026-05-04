Video: Dos personas quedan atrapadas dentro de un carro por crecida de río

Dos personas adultas tuvieron que ser rescatadas por oficiales de la Municipaldiad de Santa Ana luego de quedar atrapadas dentro de un vehículo debido a la fuerte crecida provocada por las lluvias en Pozos de Santa Ana.

La emergencia se registró a eso de las 6:41 p. m., cuando la saturación de alcantarillas y el aumento repentino del nivel del agua afectaron el paso sobre un puente en la zona.

Según imágenes facilitadas por la Policía Municipal de Santa Ana, un vehículo tipo 4x4 quedó detenido en plena vía luego de que el motor se apagara al intentar cruzar el sector anegado.

En el automotor viajaban dos personas, quienes quedaron sin posibilidad de salir debido al alto nivel del agua acumulada.

Ante la situación, oficiales de la Fuerza Pública acudieron al sitio y, con apoyo de una unidad tipo pick-up, realizaron el rescate de los ocupantes.

En las imágenes se observa cómo los oficiales abren las puertas del vehículo para auxiliar a las personas y posteriormente ayudarlas a trasladarse hasta la unidad policial.

Una de las personas fue asistida directamente por los agentes, mientras que la otra logró salir con apoyo y subir al vehículo de rescate.

El hecho se suma a las afectaciones provocadas por las lluvias de las últimas horas en distintos puntos del país.

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