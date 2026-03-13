Video: Dos adultos y un adolescente sobreviven a caída de avioneta en San Carlos

Dos adultos y un adolescente sobrevivieron a la caída de una avioneta en las inmediaciones del cementerio del barrio El Progreso, en La Fortuna de San Carlos, Alajuela (ver video adjunto).

La emergencia ocurrió este viernes 13 de marzo, a las 8:25 a. m., cerca de un yucal.



El incidente involucró a una aeronave tipo Cessna 206, matrícula TI-GRE, que se precipitó a tierra poco después de salir de la pista. Dentro de la avioneta viajaban el piloto y dos pasajeros, quienes serían de nacionalidad estadounidense.

Avioneta accidentada.

​Según confirmó la Cruz Roja Costarricense, el personal desplazado al lugar valoró a tres personas afectadas: dos hombres adultos catalogados como urgentes y un menor de edad en condición estable.

"Los tres pacientes fueron trasladados en condición estable hacia el Hospital San Carlos para su atención médica", señaló la institución.

La información preliminar indica que la aeronave perdió potencia al momento del despegue y se precipitó.

