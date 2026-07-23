Video: Disparan contra casa en Vista Hermosa de Cartago

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó un ataque armado contra una casa en el sector de Vista Hermosa de Cartago. Dos hombres que viajaban en una motocicleta dispararon con armas de grueso calibre contra la estructura.

La situación ocurrió durante la madrugada de este jueves. El hecho no dejó personas heridas.

Agentes judiciales se desplazaron al lugar para atender la situación (ver video adjunto).

Tras una consulta de Teletica.com, el OIJ confirmó que los ocupantes de la vivienda decidieron no presentar una denuncia formal.

Así quedó la casa luego de la balacera.​

La Fuerza Pública también respondió al caso. El OIJ mantiene una investigación para determinar las circunstancias del ataque y establecer el motivo de los disparos.

El incidente ocurre en medio de una serie de operativos contra organizaciones dedicadas al narcotráfico en Cartago. De acuerdo con la información brindada, la desarticulación y debilitamiento de algunos grupos criminales genera disputas por el control de territorios utilizados para actividades ilícitas.

Las autoridades analizan si el ataque en Vista Hermosa está relacionado con una disputa entre organizaciones criminales por el control de esas zonas.