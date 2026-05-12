Video: Discusión entre conductores termina con un muerto en Cartago

Un conductor falleció la mañana de este martes en Cartago, luego de recibir un disparo durante una discusión en carretera.



El incidente ocurrió en el sector que conduce hacia Paseo Metrópoli, según confirmó el alcalde de Cartago, Mario Redondo.

“Se generó una discusión entre dos conductores. Se nos indica, de acuerdo a lo que se ve en cámaras, que uno trató de agredir al otro y el otro respondió usando un arma de fuego, disparándole en una pierna, lo cual se complicó y acabó con la vida del conductor”, dijo Redondo.

En los videos captados por las cámaras municipales de Cartago se observa cuando uno de los conductores, con un aparente tubo, intentó agredir al otro involucrado. Segundos después, el otro conductor sacó un arma de fuego y, al parecer, disparó.

Toda la discusión, supuestamente, inició porque uno de los conductores chocó por detrás al otro.



Según confirmó la Cruz Roja Costarricense, los hechos ocurrieron a las 6:45 a. m. Los paramédicos atendieron a un hombre adulto que presentaba una herida por arma de fuego en una extremidad inferior; sin embargo, al llegar al sitio ya no presentaba signos vitales y fue declarado fallecido en el lugar.



El alcalde de Cartago lamentó lo sucedido y señaló la necesidad de fortalecer la prevención de la violencia.

“Nosotros lamentamos mucho este hecho, permite visualizar un elemento crucial en la lucha por mejorar la seguridad de este país y es la parte de la prevención en el manejo de emociones, gestionar eficientemente las emociones, educar la alfabetización emocional y es algo que tiene que salir de los hogares y centros educativos”, indicó Redondo.

El jerarca agregó que “se debe invertir en una cultura de paz con más seguridad; necesitamos que no se normalice la respuesta agresiva y violenta ante cualquier tipo de discusión, violencia o conflicto”.

