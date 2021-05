Video: detienen a sospechosa de matar perro “con sus propias manos”

Una mujer fue detenida como sospechosa de matar un perro "con sus propias manos".



El hecho ocurrió este jueves en Miramar, Montes de Oro, Puntarenas.

Según indicaron fuentes policiales a Teletica.com, se investiga si la mujer tiene alguna condición o enfermedad mental de fondo.

El reporte indica que los oficiales encontraron en la casa a un menor de edad, por lo que se coordinó con el PANI para su protección y cuido.

“Son imágenes muy fuertes, yo creo que esta persona no está bien de la cabeza y estamos a la espera de Medicatura Forense Psiquiátrica para ver la forma en cómo se le puede procesar. Pero a mi criterio ella tiene algún trastorno o padecimiento”, expresó Rubén Rodríguez, presidente de la Federación Canina de Costa Rica (ACAN).

¿Se puede condenar a una persona con problemas mentales?

Este medio consultó al abogado penalista Ewald Acuña para saber cómo aplica la justicia en personas que cometen algún delito, pero que padecen una enfermedad mental.

“La parte de investigación funciona igual, si es imputable o si es inimputable, la diferencia va a estar en la sanción, si se determina que cometió el delito y que es inimputable, lo que se le impone es una medida de seguridad, una medida de curación como recibir tratamiento asistencial o ser internada en un hospital psiquiátrico, va a depender de la enfermedad que tenga”, explicó el abogado.

Esto quiere decir que, si se comprueba que la persona no se encuentra bien, mentalmente hablando, actúa sin razonamiento.

“No se le puede sancionar con una pena, porque no tiene, lo que nosotros llamamos capacidad de culpabilidad, es decir, no comprende lo que hace o no puede adecuar su comportamiento de acuerdo con parámetros de comprensión normales”, concluyó Acuña.