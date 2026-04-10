Video: Cuatro sicarios asesinan a joven de 23 años en Chacarita de Puntarenas

Un joven identificado con el apellido Cerdas , de 23 años, murió este viernes por la tarde tras ser víctima de un ataque armado en el barrio El Huerto, en Fray Casiano de Chacarita, Puntarenas.

De acuerdo con el reporte preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la víctima fue interceptada por cuatro sujetos que viajaban en dos motocicletas y le dispararon en múltiples ocasiones mientras cruzaba la calle.

Cerdas fue trasladado en condición crítica a la clínica de Chacarita y posteriormente al hospital Monseñor Sanabria, donde murió minutos después.

El ataque quedó grabado en una cámara de vigilancia de la zona y ahora forma parte de la evidencia que tiene el OIJ para capturar a los sospechosos.

Las información preliminar de las autoridades indica que el sujeto recibió entre 10 y 11 impactos de bala. Los atacantes huyeron del sitio y son buscados por la policía.

El OIJ realizó el levantamiento del cuerpo en el centro médico. El caso se encuentra bajo investigación.