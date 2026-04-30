Video | Crimen brutal en Chomes: asesina a primo con picahielo a plena luz del día
Las imágenes muestran el momento en que el sujeto ataca sin piedad a su familiar, tras una discusión frente a una pescadería.
Un homicidio ocurrido en Chomes de Puntarenas quedó registrado por cámaras de seguridad este miércoles a las 9:32 de la mañana.
El agresor le propinó múltiples estocadas, mientras un tercero intentó intervenir lanzándole una piedra, lo que obligó al atacante a huir del sitio.
Gravemente herida, la víctima logró ponerse de pie por unos segundos, ensangrentada, antes de caer inconsciente sobre la vía pública.
La Fuerza Pública confirmó que el sospechoso fue detenido poco después, gracias a la alerta de vecinos que lo identificaron. De manera preliminar, se maneja que el hecho se originó tras una riña entre ambos familiares.
El caso quedó en manos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que deberá esclarecer las circunstancias del homicidio.