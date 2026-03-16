Video: Conductora se lanza contra ladrones para impedir robo de su "pick-up" en Limón

Una conductora intentó impedir el robo de su vehículo tipo pick-up al enfrentarse a varios sujetos encapuchados que pretendían llevárselo mediante un bajonazo en Limón.



El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad (ver video adjunto) y ocurrió durante la noche del pasado sábado en la localidad de Corales 3. En las imágenes se observa a la mujer cuando se dispone a subir a su vehículo, momento en que nota la presencia de un automóvil color gris plata estacionado al frente suyo, al otro lado de la calle.



Del vehículo descienden cuatro hombres encapuchados que se acercan rápidamente al pick-up. Al percatarse de la situación, la conductora intenta ingresar al carro, cuya puerta había quedado abierta. En ese instante, uno de los sujetos se introduce por la ventana del vehículo y se produce un forcejeo dentro del automóvil. Tras varios segundos de riña, el hombre logra sacar a la mujer por la fuerza.



Durante el enfrentamiento, el sujeto golpea a la conductora, quien también responde mientras intenta impedir que se lleven el vehículo. Sin embargo, en un momento el agresor logra lanzarla a un lado y sube al automóvil para huir del lugar.



Mientras el vehículo se aleja, la mujer intenta detener a los responsables, pero finalmente observa desde la calle cómo los sospechosos se marchan con el pick-up.



El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó a Teletica.com que "efectivamente los hechos se habrían dado el día sábado en horas de la noche y el vehículo se logró ubicar en el sector de Alajuela el domingo en horas de la mañana".



Por el momento no hay personas detenidas y el caso se encuentra bajo investigación.