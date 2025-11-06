Video: Conductor intentó agredir a un adulto mayor con un perro, una llave de ranas y hasta con el carro

Un conductor protagonizó un violento incidente contra un adulto mayor en Mercedes Norte de Heredia, hecho que quedó grabado por una cámara de seguridad el lunes anterior.



De acuerdo con los vecinos, el hombre pasó a alta velocidad frente a la vivienda del adulto mayor, identificado como Bernal Calderón. Este le reclamó por no respetar un reductor de velocidad y, tras el intercambio de palabras, el conductor descendió del vehículo (video adjunto de Telenoticias).



Primero, bajó un perro pastor alemán e intentó agredir con él al adulto mayor. Luego sacó una llave de ranas y, finalmente, intentó atropellarlo con el vehículo, según se observa en el video.



El conductor se dio a la fuga tras el incidente. Mientras tanto, Bernal Calderón aseguró a Telenoticias que solo le llamó la atención por conducir de manera imprudente.



Los vecinos de la zona solicitaron ayuda a las autoridades para identificar al conductor y piden que se tomen medidas para evitar nuevos hechos de violencia.

