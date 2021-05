Video: conductor atropella perro, sigue como si nada y luego pide perdón

El conductor de un carro color blanco, que circulaba por Calle Fallas de Desamparados, atropelló a un perro y siguió como si nada hubiera pasado. Sin embargo, la dueña del animal cuenta que el responsable la llamó para pedirle perdón.



Los hechos ocurrieron este miércoles a las 3:33 p. m. en la Urbanización Los Porosales.

Terry tenía casi 15 años de vivir con ella y sus dos hijos. Este miércoles, luego de ser atropellado, no pudo ser atendido por veterinarios porque murió en el lugar.

“El que lo atropello me contactó, me pidió perdón y me dijo que no se dio cuenta, que no lo vio; yo le dije que si hubiera sido un niño ¿va a decir que no lo vio también? Tuvo que sentir cuando le pasó por encima, pero me dice que creyó que la calle estaba levantada”, comentó Jiménez.