Video: Conductor acompañado de niña evita bajonazo con sujetos armados en Alajuela

Pasadas las 8:00 a. m. de este martes, un hombre y su hija se alistaban para salir de casa, cuando de repente, un carro blanco los interceptó en una calle estrecha y los encañonó.

El hecho tuvo lugar en el residencial Lisboa, en El Coyol de Alajuela, y no pasó a más porque el conductor objetivo acató poner su pick-up en reversa para escapar de los hampones.

Ante esta situación, los delincuentes no tuvieron más remedio que subirse al vehículo en el que habían llegado a la escena para emprender su huida, según se aprecia en imágenes captadas por cámaras de seguridad en poder de Telenoticias (vea video adjunto).

En las grabaciones se observa claramente cómo uno de los sujetos llevaba cubierto el rostro, mientras que el otro vestía una gorra. Los criminales tenían puestos suéteres oscuros y pantalones claros, como se puede observar en las imágenes.

Ambos abordaron un Hyundai Accent blanco 2018 para después iniciar su escape.

Frente a esta situación, vecinos del residencial hicieron ver la necesidad de que se mejore la seguridad en el lugar, ya que este no es el primer evento de este tipo que ocurre ahí.

Apenas el 27 de agosto pasado, también en la mañana, una mujer fue abordada por tres individuos armados, quienes robaron un auto blanco con todo y la conductora, quien tiempo después fue liberada en Heredia.

"Uno no sabe en qué momento llegan y lo asaltan a uno. No es tanto que lo asalten, es que lo maten a uno", comentó Ligia Méndez, quien tiene 30 años de vivir en el residencial.

Esa visión comparte otro vecino, quien pidió que se resguardara su identidad por temor a represalias.

Los habitantes del lugar coincidieron en que en la zona son cada vez más frecuentes los asaltos, robos y hasta tiroteos.

"(Pido) que estén a cada nada tirándole vigilancia aquí porque aquí es raro ver una patrulla. Cuesta mucho. Tiene que pasar algo para llamarlos y, a veces, vienen; o que pase un robo. Hace poco hubo una balacera aquí arriba, pero eso es otro tema por las drogas, pero no deja de preocuparlo a uno", añadió la vecina.

El otro habitante explicó que incluso tuvo que poner cámaras y perros en su casa, como medidas de protección.

Recientemente, Alajuela fue escenario de violentos intentos de bajonazo. Por ejemplo, el 4 de febrero en la urbanización La Giralda de Desamparados, un chofer incluso intentó atropellar a varios sujetos que intentaban robarle el vehículo; y tan solo tres días después en Pueblo Nuevo, el conductor de un camión llegó a abrir fuego contra dos individuos que lo interceptaron en un puente angosto e intentaron asaltarlo.

En lo que va del año, a nivel nacional se han registrado 103 bajonazos, de los cuales 41 tuvieron lugar en Alajuela.