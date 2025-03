Video: Con calma y dulzura, mujer enfrentó a ladrón armado en panadería de Golfito

Este lunes a las 6:45 p.m., un hombre ingresó con un puñal a una panadería ubicada en Bellavista de Golfito e intentó asaltar el negocio. Sin embargo, la dueña reaccionó con serenidad y lo enfrentó utilizando palabras de afecto, en un intento por evitar ser agredida.



Las cámaras de seguridad captaron el momento en que el sujeto, de contextura delgada, ingresó al local aparentando ser un cliente. Tras unos segundos, metió la mano en el bolsillo del pantalón y se abalanzó sobre la mujer con un arma blanca.

“Muchacho vea, ahí hay una cámara papi, aquí no hay nada porque pagué cariño. Espérese, papi, vea mi amor, no hay nada, tranquilo, vea mi amor, no he vendido nada cariño, tuve que pagar. No hay nada mi amor”, le decía la señora al hombre que la estaba asaltando.