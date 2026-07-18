Video: Choque entre un carro y una microbús dejó seis heridos en Orotina

Un aparatoso choque entre un carro y una microbús dejó como saldo seis personas heridas de gravedad en el sector de Orotina, sobre Ruta 27.



El accidente se reportó a la 1:43 p. m. en Hacienda Vieja.



La Cruz Roja confirmó el traslado al hospital de una persona en estado crítico y otras dos en condición urgente.



Al lugar se movilizaron cuatro unidades entre ambulancias de soporte avanzado, básico y una unidad de rescate.



Las causas del accidente siguen en investigación.