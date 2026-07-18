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Video: Choque entre un carro y una microbús dejó seis heridos en Orotina

La Cruz Roja reportó el traslado de una persona en estado crítico y otras dos en condición urgente.

Por Juan José Herrera 18 de julio de 2026, 16:56 PM

Un aparatoso choque entre un carro y una microbús dejó como saldo seis personas heridas de gravedad en el sector de Orotina, sobre Ruta 27.

El accidente se reportó a la 1:43 p. m. en Hacienda Vieja.

La Cruz Roja confirmó el traslado al hospital de una persona en estado crítico y otras dos en condición urgente.

Al lugar se movilizaron cuatro unidades entre ambulancias de soporte avanzado, básico y una unidad de rescate.

Las causas del accidente siguen en investigación.

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