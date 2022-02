Video: chofer roba celular y arrastra varios metros a mujer por no poder pagar todo el viaje

Un chofer de una plataforma digital le robó el celular a una pasajera y la arrastró por varios metros porque ella no podía pagar todo el viaje.



El ataque ocurrió el viernes 18 de febrero por la noche cuando la mujer salía de disfrutar con unos amigos en el lugar conocido como “La Cali” en San José.

La afectada, a quien identificaremos solo con el apellido Ortega, relató a Teletica.com que tomó el servicio para ir a San Pedro de Barva de Heredia.

“Cuando llegamos al destino me di cuenta de que, por error, lo puse en efectivo, el viaje era de 10.000 colones y yo únicamente tenía 5.000, entré a la casa a buscar más dinero, pero no tenía, le escribí al muchacho que dejara el viaje pendiente o si me aceptaba un SINPE, pero él no me contestó y comenzó a pitar y pitar, yo salí a dar la cara, pero ya él estaba muy violento”, relató la afectada.

El ataque

La mujer de 24 años mencionó que intentó dialogar con el conductor, pero que este le robó el celular y ella lo trató de detener, pero se la llevó arrastrada por varios metros, tal y como se aprecia en el video adjunto.

“En ese momento él me arrebata el celular y se monta al carro, yo trato de evitarlo por la ventana del conductor, pero él acelera violentamente y me arrastra por más de 100 metros donde sufro varias heridas. Yo le gritaba: ‘por favor pare, pare, por favor’, pero él no se detuvo”, agregó.

La mujer sufrió varios raspones y golpes en todo su cuerpo (tal y come se aprecia en las imágenes adjuntas), además, tiene pendiente un ultrasonido en el hombro, ya que no le deja de doler.

Ella interpuso la denuncia ante el OIJ, documento al cual Teletica.com tiene copia, y, asegura, tanto el atacante como el vehículo ya fueron identificados.

También puso la denuncia en la plataforma digital donde le aseguraron que el conductor ya fue bloqueado de la aplicación y que están a la espera de que el OIJ les contacte para colaborar con todo lo necesario tras la denuncia.