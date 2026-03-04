Video: Chofer que se estrelló contra estatua de León Cortés iba contravía y casi choca bus

Imágenes captadas por una cámara de seguridad en el Paseo Colón, en el centro de San José, muestran cómo el conductor que acabó estrellado contra el monumento de León Cortés, iba a alta velocidad y contravía.

Incluso en uno de los extractos a los que Telenoticias tuvo acceso, se observa cómo el chofer, de 19 años de edad y de apellido Araica, por poco choca de frente con un autobús que circulaba por la importante carretera (vea video adjunto).

Todo ello ocurrió poco antes de que el carro de lujo, un pick-up negro Chevrolet Silverado, colisionara contra un sistema de semáforos, lo destruyera e impactara y dañara una de las piezas que conforman la estatua patrimonial situada en costado este del Parque Metropolitano La Sabana.

De momento, se desconocen las causas del accidente. El conductor permanece hospitalizado en estado crítico.