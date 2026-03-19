Video: Chofer pierde el control y se mete con todo y carro a minisúper en Heredia

Una cámara de seguridad captó el momento en que el conductor de un vehículo perdió el control e ingresó directamente a un minisúper ubicado en San Pablo de Heredia.

El accidente ocurrió la tarde de este miércoles en el Súper El Marino.

En las imágenes se observa que dentro del negocio había tres clientes. De hecho, un joven pasa apenas segundos antes de que el carro irrumpa en el local.

Por razones aún no esclarecidas, el conductor intentaba estacionar y, de repente, aceleró, ingresando con todo y carro al establecimiento.

Un hombre con camisa roja estuvo a milímetros de ser impactado y logró correr para ponerse a salvo. La dependiente, en cambio, quedó atrapada entre los vidrios y la mercadería, pero sorprendentemente consiguió levantarse y salir con golpes leves.

Otra mujer que también se encontraba en el lugar logró escapar sin lesiones.

A pesar de lo aparatoso del accidente, no se reportaron heridos de gravedad; únicamente se registraron daños materiales.