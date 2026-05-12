Video: Chofer muere tras violento choque entre montacargas y carro en Limón

Un hombre perdió la vida la noche de este lunes en Limón, luego de un violento choque entre un montacargas y un carro liviano, frente al predio de Crowley.

De acuerdo con el reporte preliminar, el montacargas intentó cruzar la calle cuando el vehículo liviano se aproximaba. El conductor del carro no logró detectarlo y terminó impactando fuertemente contra las cuchillas del vehículo pesado.

En el sitio, la Cruz Roja confirmó a Teletica.com la muerte del conductor del automóvil. Además, tres personas más fueron trasladadas al centro médico: una en condición delicada y dos con golpes varios.

El paso en la zona permanece cerrado mientras el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realiza el levantamiento del cuerpo y la respectiva investigación.