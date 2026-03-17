Video: Chofer de bus arriesga vidas de pasajeros con peligrosa maniobra

Un conductor de la empresa Transporte Inteligente de Guanacaste cometió una grave imprudencia en carretera que puso en riesgo la vida de sus pasajeros. Ahora puede ser despedido sin responsabilidad patronal, según informó la compañía.

El hecho ocurrió en el sector conocido como Las Vueltas de Nambí, en el límite entre Santa Cruz y Nicoya, cuando el chofer realizó un adelantamiento indebido. Una cámara instalada en un vehículo que circulaba detrás del autobús captó el momento en que el bus estuvo a punto de provocar una colisión frontal con otros carros que venían en sentido contrario.

Con el video en su poder, la empresa inició de inmediato una investigación interna. Según el reglamento firmado por el conductor y el Código de Trabajo, el chofer podría ser despedido sin responsabilidad patronal.

Este año ha estado marcado por una alta cantidad de accidentes de tránsito en el país, muchos de ellos relacionados con vuelcos, colisiones y atropellos, que han dejado personas gravemente heridas y fallecidas.

En las próximas horas, la empresa dará a conocer la sanción oficial contra el chofer que realizó esta peligrosa maniobra.