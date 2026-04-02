Video: Carro se incendia y desata operativo de emergencia en Ferry de Paquera

Un carro se incendio la noche de este miércoles en el ferry de Paquera, en Puntarenas. El incidente se registró a las 7:55 p.m., dentro de la embarcación.



De acuerdo con el reporte del Cuerpo de Bomberos, el fuego se originó en un automóvil tipo sedán, híbrido (gasolina y gas licuado de petróleo), específicamente en el área del motor, mientras permanecía en la cubierta principal del ferry.



El personal de la embarcación activó de inmediato el sistema interno de control de incendios, logrando contener parcialmente la situación y trasladar el vehículo fuera del ferry hacia tierra firme.



Al sitio se desplazaron varias unidades de Bomberos, incluyendo dos unidades extintoras provenientes de las estaciones de Paquera y Nandayure, así como una unidad naval de la estación de Puntarenas. A su llegada, los equipos de emergencia se integraron a las labores ya iniciadas por la brigada contra incendios del ferry.



Tras la intervención conjunta, el incendio fue controlado en su totalidad y el vehículo fue retirado de la embarcación para ser asegurado en el sector de Puerto Paquera.



Las autoridades no han informado sobre personas afectadas ni las causas que originaron el fuego. El caso se mantiene bajo atención de los cuerpos de emergencia.





