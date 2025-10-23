Video: Carro literalmente "voló" tras violenta colisión

Una pareja de adultos mayores resultó con heridas leves luego de protagonizar un impactante accidente de tránsito registrado en San Vito de Coto Brus, zona sur del país.



Según un video de seguridad, el vehículo en que viajaban colisionó contra otro carro y, producto del fuerte impacto, salió por los aires hasta caer dentro de una propiedad privada.



La pareja fue trasladada al hospital de la localidad. Su era estable y no presentaban lesiones de gravedad.



El video muestra el momento exacto del accidente y ha causado asombro entre los vecinos y usuarios por lo impresionante de las imágenes.



Se cree que una falla mecánica pudo generar el percance.

