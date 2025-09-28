Video: Carro arde en llamas tras fuerte colisión con autobús en San José
Las unidades de rescate realizaron un intenso operativo para liberarlos mientras el automóvi estaba incendiado.
Una violenta colisión entre un automóvil y un autobús frente al periódico La República, en Goicoechea, dejó a tres personas heridas la mañana de este domingo.
El reporte ingresó al sistema de emergencias a las 7:08 a.m.
Según el Cuerpo de Bomberos, dos mujeres y un hombre quedaron atrapados dentro del vehículo, que comenzó a incendiarse tras el impacto.
Videos y fotografías muestran la violenta colisión y como el vehículo liviano se incendia posteriormente.
En total, seis unidades de Bomberos y dos de la Cruz Roja, asistieron para controlar la emergencia y dar atención a las personas.
La Cruz Roja trasladó a dos pacientes en condición crítica: una mujer de 30 años al Hospital San Juan de Dios y un hombre de 22 años al Hospital México.
Las autoridades investigan las causas del accidente.