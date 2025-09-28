Video: Carro arde en llamas tras fuerte colisión con autobús en San José

Una violenta colisión entre un automóvil y un autobús frente al periódico La República, en Goicoechea, dejó a tres personas heridas la mañana de este domingo.

El reporte ingresó al sistema de emergencias a las 7:08 a.m.

Según el Cuerpo de Bomberos, dos mujeres y un hombre quedaron atrapados dentro del vehículo, que comenzó a incendiarse tras el impacto.

Videos y fotografías muestran la violenta colisión y como el vehículo liviano se incendia posteriormente.

​Las unidades de rescate realizaron un intenso operativo para liberarlos mientras el automóvil ardía en llamas.

En total, seis unidades de Bomberos y dos de la Cruz Roja, asistieron para controlar la emergencia y dar atención a las personas.

La Cruz Roja trasladó a dos pacientes en condición crítica: una mujer de 30 años al Hospital San Juan de Dios y un hombre de 22 años al Hospital México.

Las autoridades investigan las causas del accidente.