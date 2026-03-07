Video captó carro arrastrando motocicleta tras mortal atropello

Un video captó los segundos posteriores al mortal atropello ocurrido la madrugada de este sábado en Circunvalación, a la altura de San Sebastián, San José.

En las imágenes se observa un vehículo tipo pickup que continúa avanzando mientras arrastra una motocicleta sobre el pavimento. Durante el recorrido se aprecian chispas que salen por el proceso de fricción.

En las imágenes se aprecia que el vehículo continúa su marcha duranteun largo trayecto más antes de ser detenido más adelante.

El material también muestra como la motocicleta queda incendiada a un lado de la carretera, luego de varios metros de desplazamiento tras el choque.







El accidente ocurrió antes de las 5 a. m., cuando el conductor circulaba por la ruta de Circunvalación y impactó contra dos motociclistas cerca de la rotonda de San Sebastián. Uno de ellos fue trasladado a un centro médico, mientras que el otro falleció en el lugar.

Tras lo ocurrido, el conductor fue detenido en las cercanías del puente elevado de Hatillo 6.

Las autoridades investigan si el conductor del vehículo estaba bajo los efectos del licor. Otros videos que circulan en redes sociales muestran a varias personas golpeando al conductor tras bajarse del vehículo.

