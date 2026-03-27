Video capta mortal atropello de mujer cuando intentaba cruzar la calle en Ciudad Colón

Un video de una cámara de seguridad registró el momento en el que una mujer fue atropellada mientras intentaba cruzar una calle en Ciudad Colón, San José.



La víctima, de aproximadamente 40 años, fue embestida frente a un supermercado de la zona.



Los hechos ocurrieron a las 5:21 a.m. Según confirmó la Cruz Roja Costarricense, al momento en que los paramédicos llegaron al sitio, la mujer ya no presentaba signos de vida y tenía múltiples traumas en el cuerpo.



El caso quedó en manos de las autoridades judiciales, quienes deberán determinar las circunstancias en que ocurrió el atropello.



Por el momento, no se han brindado detalles sobre la identidad de la víctima ni sobre el conductor involucrado en el hecho.

