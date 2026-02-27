Video capta momentos previos a mortal accidente en Paso Ancho

Un video registró los momentos previos a un accidente ocurrido este viernes en Paso Ancho, San José, donde una adulta mayor falleció y un hombre, también de la tercera edad, resultó gravemente herido (ver video adjunto).



De acuerdo con declaraciones de David Pazos, de la Cruz Roja Costarricense, la alerta ingresó al mediodía mediante el Sistema de Emergencias 9-1-1, solicitando apoyo en el sector de la Cartonera. Según el reporte, un vehículo liviano cayó a un río en la zona.

"En el sitio, los cuerpos de emergencia declararon fallecida a una mujer adulta mayor, mientras que un hombre de aproximadamente 80 años fue rescatado en condición crítica y trasladado a un centro médico", dijo la benemérita institución.

Para la atención del incidente, la Cruz Roja despachó siete vehículos, entre unidades de rescate, básicas, soporte avanzado, y operativas.



El automóvil se precipitó por un guindo de varios metros hasta quedar en el cauce del río.

El caso quedó en las autoridades judiciales, que deberán determinar las causas del accidente. Hasta el momento, se desconoce la identidad de la fallecida.

