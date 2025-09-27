Video capta momento en que chofer baleado se estrella contra árbol en Escazú

Una cámara de seguridad registró el impactante momento cuando un conductor, con varios impactos de bala en su cuerpo, se estrelló violentamente contra un árbol en Guachipelín de Escazú.

El hecho se produjo este viernes en las cercanías de Villa Malibú, 100 metros antes del residencial.

Según versiones preliminares, el ataque habría sido perpetrado desde una motocicleta en movimiento.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se desplazaron al sitio para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar la respectiva investigación.

Hasta el momento, no se ha revelado la identidad de la víctima ni el posible móvil del crimen.

La escena generó un importante congestionamiento vial en el sector, por lo que las autoridades recomiendan a los conductores tomar rutas alternas y evitar transitar por la zona mientras se mantiene el operativo policial.