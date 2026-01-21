Video capta a sospechoso arrastrando a perro en motocicleta con las patas ensangrentadas

Un video que circula en redes sociales muestra a un hombre desplazándose en motocicleta mientras arrastra a un perro amarrado con un mecate, una situación que provocó la inmediata reacción de varios vecinos al observar que el animal tenía las patas ensangrentadas.

En las imágenes se observa al sospechoso jalando al canino por la vía pública. Al ser interceptado, los vecinos le pidieron que se detuviera y que dejara de causarle daño al animal, al notar que se encontraba visiblemente herido y agotado.

De acuerdo con el video, varias personas increpan verbalmente al hombre con expresiones como: “No ve que es un animal mae, qué bruto, qué le pasa”, “yo gritándole hace rato, vea, lo lleva cortado, por qué no lo suelta” y “lo está matando, vea como lo lleva desangrado”.

También se escucha decir: “no ve que él está cansado y ya no aguanta, ya lo mató prácticamente, suéltelo mejor”, así como “por qué no se arrastra usted así, ¿no quiere que lo prensemos de la moto y lo arrastramos igual?”.



Ante estos hechos, agentes judiciales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Sarapiquí realizaron este martes, a las 4:50 p. m., la detención en vía pública, en el sector de Cuatro Esquinas, de un hombre de apellido Garita, de 75 años, quien figura como sospechoso del aparente delito de crueldad contra los animales.



Según información preliminar del OIJ, los hechos se habrían registrado el lunes 12 de enero de 2026 en la zona de Horquetas, cuando varios vecinos observaron al sujeto desplazándose en una motocicleta con un perro amarrado.

"Tras recibir la denuncia, los agentes iniciaron la investigación correspondiente, logrando determinar la presunta participación del hombre en los hechos denunciados", dijo la Policía Judicial.

El detenido quedó a las órdenes del Ministerio Público, que será el encargado de definir su situación jurídica.

