Video capta a asesino de hombre en gimnasio

Una cámara de vigilancia registró el momento exacto en que un hombre, con casco de motocicleta, ingresó a un gimnasio en Cartago para asesinar a otro sujeto que se encontraba entrenando.

El ataque ocurrió la noche de este lunes en San Nicolás de Cartago.

En las imágenes se observa cómo el sicario entra corriendo directamente hacia la víctima, aprovecha que estaba de espaldas y le dispara en varias ocasiones. Cuando el hombre cae al suelo, el atacante lo remata.

El lugar estaba lleno de personas que entrenaban y, al escuchar los disparos, corrieron despavoridas en busca de refugio.

Las autoridades recolectaron al menos 10 casquillos de bala en la escena.

A pesar de la balacera, no se reportaron personas heridas; únicamente dos personas fueron atendidas por crisis nerviosa.

La Fuerza Pública mantiene un operativo en el sector para dar con los responsables del ataque, quienes huyeron en una motocicleta.