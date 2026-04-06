Video: Camión vuelca en la Sabana y casi aplasta a una mujer

Un camión volcó la mañana de este domingo en el sector de Sabana Oeste, en San José, y por poco cae encima de una mujer que estaba en una esquina (ver video adjunto de Telenoticias).

El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad, la cual captó el momento en que el vehículo perdió el control cuando intentó girar hacia la ruta que conduce a Pavas.



La mujer adulta estaba justo en el punto hacia donde se desplazó el camión. Por instinto, logró apartarse rápidamente. En medio de la maniobra, incluso tropezó, pero consiguió evitar el impacto.

A pesar de la escena, la mujer no sufrió heridas y se encuentra en buen estado de salud.

Los ocupantes del camión también resultaron ilesos. Salieron por sus propios medios de la cabina.

Con ayuda de una grúa y una plataforma, el camión fue colocado nuevamente en posición y retirado del sitio.