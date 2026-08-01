Video: Camión varado en Desamparados termina saqueado por vecinos

Un incidente que ocurrió en San Rafael Arriba de Desamparados, San José, generó caos la noche de este viernes, cuando un camión repartidor quedó varado frente al supermercado Maxipali.

De acuerdo con testigos, una de las compuertas del vehículo se abrió accidentalmente y parte de la carga —bebidas gaseosas— cayó al suelo.

Como se ve en el video adjunto, en lugar de ayudar a recoger el producto, varias personas comenzaron a llevárselo y llamaron a más vecinos para aprovechar la situación.

El tumulto de gente bloqueó el paso en la zona y obligó a la intervención de varias unidades de la Fuerza Pública, que llegaron para contener la aglomeración y evitar que continuara el saqueo.

No se reportaron personas detenidas o heridas por el incidente.