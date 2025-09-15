Video: Calle Patarrá cerrada por deslizamiento de casa: adultos mayores evacuados

La Comisión Municipal de Emergencias de La Unión, en Cartago, atiende una situación de riesgo en Calle Patarrá, en el sector de Río Azul, luego de que una casa sufriera un deslizamiento que obligó al cierre total de la calle.

En el lugar fueron auxiliados dos adultos mayores, quienes permanecerán bajo el cuidado de familiares. La Municipalidad de La Unión, en coordinación con la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), indicó que ya gestionan entrega de víveres y brindarán acompañamiento mediante la trabajadora social.

La vía afectada —que conecta Río Azul con Linda Vista— permanecerá cerrada mientras se realiza una valoración técnica sobre su estado. Este tramo es de alto tránsito, especialmente para personas que se desplazan entre Cartago y San José.

Las autoridades locales hacen un llamado a la población para tomar rutas alternas y mantenerse informada a través de los canales oficiales.

Las fuertes lluvias de las últimas horas han afectado varios puntos del país, especialmente en la Gran Área Metropolitana.