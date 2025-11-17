Video: Buscan a sospechoso de abuso sexual que disfrutaba de catarata en Uvita

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) busca a un hombre que figura como sospechoso de abuso sexual y quien disfrutaba de una catarata en Uvita de Osa, Puntarenas.



En el video adjunto se observa al sospechoso, así como a dos hombres más, quienes podrían tener información sobre el caso.

“Los hechos ocurrieron el 18 de octubre de 2025 a las 10 a. m. en Bahía Ballena, específicamente en Cascada Verde, en Uvita, lugar donde al parecer se cometió el supuesto abuso sexual contra una femenina”, indicó la Policía Judicial.

Según la Oficina Regional del OIJ en Osa, el principal sospechoso tiene el pelo color negro, vestía camiseta negra y pantaloneta del mismo color. Mientras que los otros sujetos vestían pantaloneta únicamente.



Cualquier información que pueda brindar es indispensable que se comunique al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.

