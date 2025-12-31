Video: Buscan a conductor que se fugó tras atropellar a adulto de 83 años que madrugó para ir a cita médica

Vecinos y familiares piden la ayuda de la población para dar con el responsable de atropellar a un adulto mayor la madrugada de este martes en Orotina.

El hecho se presentó minutos antes de las 5 a. m. en el sector de Cuatro Esquinas, cuando un adulto de 83 años y su hijo iban para una cita médica (ver video adjunto de Telenoticias).

En ese momento un automóvil Nissan Sentra arrolló al adulto mayor e instantes después aceleró para darse a la fuga.

El hecho quedó registrado en una cámara de seguridad de una vivienda cercana.

“Yo ya estaba despierta y escuché como un pleito de voces, en eso escuché a un carro que salió soplado y cuando abrí la puerta para ver qué era porque aquí pasan muchos accidentes me percaté que era don Rigo con el hijo, salí para ver en qué podía ayudar y efectivamente don Rigo fue atropellado por un carro que se dio a la fuga”, recordó María Herrera, vecina de los afectados.

El adulto fue trasladado al hospital Monseñor Sanabria de Puntarenas, donde se confirmó que tiene fracturas en su rodilla y tibia de la pierna derecha, así como golpes en diferentes partes del cuerpo.

Las autoridades hacen un llamado a peatones y conductores a tener calma y prudencia en las calles, especialmente en este fin y principio de año.

