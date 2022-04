Video: Boteros acorralan a policías en Barra del Colorado

Varios boteros acorralaron a Policías de Fronteras y Guardacostas cuando circulan por la Barra del Colorado en Limón, como una forma de protesta ya que no los dejan transportar combustibles en lanchas.​

Karla Peña, vecina de la zona dijo que una ley, la 9096, publicada hace un par de años, prohibe transportar combustible en lanchas, y comentó que las autoridades decomisan los estañones cuando los ven.

Varios videos enviados a la redacción de Teletica.com muestran un incidente ocurrido esta semana, cuando varios boteros impiden el paso a una embarcación policial.

Videos:





“Guardacostas y Fronteras cada vez que ven una lancha con estañones de combustible los decomisan, la gente está perdiendo dinero, no nos podemos transportar y hasta se han llevado a las personas a la Fiscalía de Flagrancia. El gobierno no hace nada, como traer un camión cisterna con gasolina, y muchos pescadores se están viendo afectados ya que se hace un gran esfuerzo para traerla”, dijo Peña.

Explica que en Barra de Colorado no hay una estación de gasolina y la única manera de conseguirla es transportándola desde Cariari, Pococí.

“Los muchachos (boteros) bloquean a Guardacostas y Fronteras de manera pacífica y se les dice que no se deja pasar a nadie. Desde el 29 de marzo el transporte público no está saliendo porque no hay gasolina en la comunidad, la gente que vende no tiene porque hicieron un decomiso y nos quitaron la gasolina que teníamos”, comentó Peña.