Video: Bomberos luchan contra incendio en bodega de reciclaje en Alajuela

Los bomberos luchan para contener un incendio de grandes proporciones en una bodega de reciclaje en San Rafael de Alajuela.



El fuego se reportó minutos antes de las 8 a. m. de este sábado.



Hasta ahora, las autoridades reportan afectación en 200 metros cuadrados de una área que abarca los casi 3 mil metros, por lo que las labores se concentran en evitar que las llamas se propaguen a estructuras aledañas.

En el sitio hay presentes ocho unidades de Bomberos y otras cuatro están en camino.

De momento no se tiene reportes de víctimas mortales ni heridos.