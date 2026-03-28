Sucesos
Video: Bomberos luchan contra incendio en bodega de reciclaje en Alajuela
Las autoridades intentan evitar que el fuego avance a estructuras cercanas.
Los bomberos luchan para contener un incendio de grandes proporciones en una bodega de reciclaje en San Rafael de Alajuela.
El fuego se reportó minutos antes de las 8 a. m. de este sábado.
Hasta ahora, las autoridades reportan afectación en 200 metros cuadrados de una área que abarca los casi 3 mil metros, por lo que las labores se concentran en evitar que las llamas se propaguen a estructuras aledañas.
En el sitio hay presentes ocho unidades de Bomberos y otras cuatro están en camino.
De momento no se tiene reportes de víctimas mortales ni heridos.