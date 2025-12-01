Video: Bomberos luchan contra gran incendio en Pavas

El Cuerpo de Bomberos lucha contra un importante incendio en Lomas del Río, Pavas.



El reporte ingresó pasadas las 7 p. m. de este domingo y al ser las 9 p. m. las autoridades reportaban afectación total en una estructura de 315 metros cuadrados, sin que el fuego estuviera aún controlado.



En el sitio hay seis unidades y una más en camino.



El despacho de Bomberos todavía no tenía reportes de víctimas mortales o personas heridas, aunque en redes sociales se mencionaba la posibilidad de un fallecido.

