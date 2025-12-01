EN VIVO
Video: Bomberos luchan contra gran incendio en Pavas

Las autoridades todavía no tienen reportes de heridos o víctimas.

Por Juan José Herrera 30 de noviembre de 2025, 21:09 PM

El Cuerpo de Bomberos lucha contra un importante incendio en Lomas del Río, Pavas.

El reporte ingresó pasadas las 7 p. m. de este domingo y al ser las 9 p. m. las autoridades reportaban afectación total en una estructura de 315 metros cuadrados, sin que el fuego estuviera aún controlado.

En el sitio hay seis unidades y una más en camino.

El despacho de Bomberos todavía no tenía reportes de víctimas mortales o personas heridas, aunque en redes sociales se mencionaba la posibilidad de un fallecido.

