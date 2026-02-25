Video: Balacera en Hatillo deja varios heridos, incluido un menor de edad

Una balacera ocurrida la tarde de este martes en la ciudadela 25 de Julio, en Hatillo, dejó varios heridos de bala, entre ellos un menor de edad.

El ataque se reportó 300 metros al oeste de las instalaciones del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), según confirmaron las autoridades.

De acuerdo con la versión preliminar, al menos dos hombres llegaron al sitio y dispararon contra las personas que se encontraban en la vía pública, para luego huir del lugar.

La Cruz Roja informó a Teletica.com que trasladó a dos personas en condición crítica al Hospital México, mientras que otras tres fueron llevadas en vehículos particulares a la Clínica Solón Núñez. Posteriormente, la Cruz Roja fue solicitada para trasladar a tres de esos heridos hacia hospitales nacionales.

En un video que circula en redes sociales se observa cómo varias personas ayudan a una mujer herida y la trasladan en un vehículo particular hacia un centro médico.

La Fuerza Pública mantiene un amplio operativo en el sector con el objetivo de dar con los responsables del ataque. De momento se desconocen las razones del ataque.