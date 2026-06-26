Video: Así robaron un microbús en solo cinco minutos en San Sebastián

Un vecino de San Sebastián vivió una amarga sorpresa al descubrir que el microbús que utilizaba había desaparecido frente a su vivienda.

Las cámaras de seguridad de la zona captaron el momento en que varios sujetos llegaron hasta el sitio y, en cuestión de apenas cinco minutos, lograron llevarse el vehículo (ver video adjunto de Telenoticias).

En las imágenes se observa cómo los sospechosos actúan con rapidez y aparente coordinación. Mientras unos vigilan el entorno, otros manipulan el automotor hasta ponerlo en marcha y abandonar el lugar.

El propietario del vehículo aseguró que nunca imaginó que el robo pudiera ejecutarse en tan poco tiempo y ahora espera que la difusión de los videos permita identificar a los responsables o facilite la recuperación del microbús.

El caso ya fue denunciado ante las autoridades, que deberán analizar las grabaciones como parte de la investigación.

Los videos de seguridad vuelven a poner en evidencia la forma en que operan algunos grupos dedicados al robo de vehículos, que aprovechan pocos minutos para cometer el delito y escapar antes de que alguien pueda intervenir.

Si usted reconoce a los sospechosos o cuenta con información que pueda contribuir con la investigación, puede comunicarla de manera confidencial al Organismo de Investigación Judicial mediante la línea 800-8000-645.