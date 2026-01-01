Video: Así quedó vehículo tras mortal accidente en San Carlos

Un video que circula en redes sociales dejó ver la magnitud del mortal accidente que cobró la vida de dos personas la madrugada de este jueves en Florencia de San Carlos.

La grabación muestra cómo quedó uno de los dos vehículos que participaron en el violento choque en el que además resultó herida de gravedad una tercera persona.

El Cuerpo de Bomberos reportó que el accidente tuvo lugar a eso de las 3:22 a. m., cuando ambos vehículos chocaron de frente por razones que ahora se investigan.

La identidad de las víctimas aún no ha sido revelada.

