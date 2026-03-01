Video: Así ocurrió mortal choque entre tres motociclistas en Cartago

Un hombre de apellido Carvajal, de 34 años, murió tras una colisión entre tres motocicletas registrada en Caballo Blanco, en Paraíso de Cartago.

Así lo confirmó la mañana de este domingo la Oficina de Prensa del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). El hecho quedó captado en un video de seguridad.

La víctima se desplazaba en sentido Cartago–Paraíso cuando fue impactada de costado por una motocicleta que intentaba incorporarse a la vía principal. Tras el choque, cayó sobre la carretera y posteriormente fue atropellada por una tercera motocicleta, lo que le provocó la muerte en el sitio.

El accidente quedó registrado en un video de seguridad, donde se observa cómo una motocicleta se incorpora a la carretera principal e impacta al ahora fallecido (ver video adjunto en al portada).

El cuerpo de la víctima fue levantado en el lugar y trasladado a la morgue judicial para la respectiva autopsia, mientras las autoridades avanzan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho.