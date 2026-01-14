Video: Así ocurrió el choque que tiene paralizada la General Cañas y vías cercanas

Un accidente de tránsito entre un tráiler, un autobús y un vehículo 4x4 provocó la paralización de la autopista General Cañas, la tarde de este miércoles, afectando el tránsito en sectores como La Sabana y Barrio México, así como entradas y salidas a Heredia por dicha carretera.

De acuerdo con el reporte del Benemérito Cuerpo de Bomberos, la colisión ocurrió esta tarde en San José, Uruca, Ruta 1, frente al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).

Una mujer de 48 años quedó atrapada dentro del carro liviano y fue necesaria la intervención de los bomberos y la Cruz Roja para su rescate. Posteriormente, fue trasladada al Hospital del Trauma en condición estable.

La Cruz Roja informó que se atendieron cuatro personas, tres pasajeros del autobús, quienes se encuentran estables, y la mujer del vehículo todoterreno, trasladada al Hospital del Trauma, también en condición estable.



Además, el personal paramédico valoró a los 53 pasajeros del autobús involucrado.

Un video, captado por una dashcam, muestra el momento exacto del choque. En las imágenes adjuntas se ve cuando la mujer, que conducía por el carril derecho, intentó rebasar al tráiler que circulaba por el centro, mientras el autobús permanecía detenido en una parada.

La mujer no logró adelantar el furgón a tiempo y quedó prensada entre el tráiler y el autobús.

Las autoridades solicitan a los conductores paciencia y precaución mientras se realizan las labores de retiro de los vehículos involucrados y se normaliza el tránsito en la General Cañas.