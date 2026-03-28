Video: Así inició incendio que destruyó taller y cinco vehículos en Alajuela

Una quema de tarimas de madera sería la responsable del enorme incendio que destruyó un taller y cinco vehículos la mañana de este sábado en San Rafael de Alajuela.



Según el reporte del Cuerpo de Bomberos, el fuerte viento en la zona ayudó a propagar el fuego que acabó consumiendo un área total de 2.800 metros cuadrados, incluidos 100 metros de la estructura donde se ubicaba un taller de enderazado y pintura y los automotores.



Un total de 40 bomberos fueron necesarios para controlar las llamadas y evitar que el fuego consumiera el resto de estructuras aledañas, incluidas varias viviendas.



Además, fue necesario evacuar a 20 vecinos del lugar, quienes finalmente resultaron ilesos.