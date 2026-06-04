Video: Así funcionaba la cocina para drogas de "Los Maruja" en Cartago

Una cocina clandestina utilizada para preparar, dosificar y empaquetar drogas para su distribución fue descubierta por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en el sector de Dique La Mora, en Cartago.



El hallazgo se realizó durante un allanamiento relacionado con una investigación por los presuntos delitos de privación de libertad, lesiones con arma de fuego y tortura contra un hombre.



De acuerdo con el director interino del OIJ, Michael Soto, el inmueble intervenido era considerado por las autoridades como el principal centro de distribución y cocina para drogas de la organización criminal conocida como “Los Maruja”, grupo que figura entre los principales distribuidores de estupefacientes en la zona y que además es vinculado con hechos violentos en el sector.



Durante la diligencia judicial fueron detenidas tres personas identificadas con los apellidos Garro, de 37 años; Calvo, de 18; y Gómez, de 34, quienes figuran como sospechosos de participación en los hechos investigados.



Según la información suministrada por el OIJ, en el sitio se ubicaron diversos implementos que evidenciarían labores de procesamiento y dosificación de drogas. Entre los objetos decomisados se encuentran una cocina pequeña de gas, cilindros de gas, candelas, bolsas plásticas, selladoras de bolsas, tijeras, cúteres, básculas, regletas para tomacorrientes y ollas de distintos tamaños.

Video de la cocina y centro de distribución de "Los Maruja":





Estos implementos eran utilizados para la preparación de sustancias ilícitas y para el empaquetado de dosis destinadas a su comercialización. El lugar funcionaba de manera clandestina y contaba con una distribución de tareas entre distintas personas, con el fin de facilitar la producción y reducir riesgos operativos.

"En el inmueble también fueron decomisadas 795 dosis de cocaína, 1.400 dosis de crack, 1.150 dosis de marihuana y 125 dosis de tusi. Además, los agentes hallaron 2.759 gramos de pasta base de crack, 964 gramos de cocaína, 1.358 gramos de marihuana y seis frascos de ketamina.

"Las investigaciones determinaron que la organización utilizaba colorantes para modificar la apariencia del crack que posteriormente distribuía, principalmente en tonalidades azul, celeste y verde", dijo Soto.

Adicionalmente, durante el operativo fueron incautadas un arma de fuego calibre 9 milímetros, un fusil AR-15 y un cargador para fusil AK-47.



De acuerdo con la valoración realizada por las autoridades, la droga decomisada tendría un valor aproximado de ¢65 millones en el mercado ilícito, correspondiente al monto estimado de venta de las sustancias en las calles.



El OIJ señaló que el hallazgo de este centro de procesamiento y distribución constituye un elemento relevante dentro de las investigaciones que se desarrollan en Cartago, particularmente en acciones orientadas a combatir el narcotráfico y los hechos de violencia asociados a estas actividades en la provincia.

