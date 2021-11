Video: así fue la pelea que envió al alcalde de Liberia al hospital

Un video registró la pelea entre el alcalde de Liberia, Luis Gerardo “Pipo” Castañeda, y un joven de la localidad la noche de este sábado en el centro del cantón guanacasteco.



En la grabación, cortesía del medio Guanacaste en Acción TV, se observa cómo el funcionario, de 70 años, intenta golpear al joven aunque levemente, quien reacciona abalanzándose contra el alcalde y haciéndolo caer.

Posteriormente otras personas intervienen para detener la gresca, que le dejó una herida a Castañeda en la cabeza producto de la caída.

El hecho

Según la versión del alcalde, el problema comenzó cuando él junto a su esposa llegaron a una soda del lugar para comprar alimentos a eso de las 7 p. m., muy cerca de donde un grupo de jóvenes estaba patinando.

“Dentro del grupo había un muchacho con un salveque que me empezó a insultar, eran como seis o siete provocándome, pero ese me insultaba con cosas que no voy a repetir. Luego se acercaron y fue ahí cuando reconozco que me bajé del carro con una varilla en la mano que ando por protección no de ellos, sino de la delincuencia”, aseveró.