Video: Así fue el rescate aéreo de indígena que permaneció herida tres días en Talamanca

Una mujer de 52 años fue rescatada este martes en Telire de Talamanca tras permanecer tres días herida luego de que se le incrustara una estaca en una de sus piernas.



El rescate estuvo a cargo del Servicio de Vigilancia Aérea del Ministerio de Seguridad Pública, quien realizó un vuelo ambulancia para trasladar a personal de la Cruz Roja Costarricense hasta el lugar.



Al parecer, la víctima sufrió una caída que le provocó la lesión. El rescate se realizó luego de recibir la alerta en el servicio de emergencias 9-1-1.



El traslado se desarrolló en helicóptero desde Telire hasta Bribri en Talamanca de Limón, donde se entregó a la paciente.